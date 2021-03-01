Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

01.03.2021 04:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 04:49
Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

ANKARA'da Gülizar Ö., boşandığı eski eşi Necati Ö. tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

ANKARA'da Gülizar Ö., boşandığı eski eşi Necati Ö. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Saldırgan eski koca ise olay yerinde yakalanırken, aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Gülizar Ö. ise hastaneye kaldırıldı. 

Olay, pazar günü sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi. Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Ö., yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır oluduğu öğrenildi. Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

  


Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Türkan Şoray Serdar Ortaç Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 04:49:51. #1.15#
title