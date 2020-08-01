Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, yeni açıklamasında Müge Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayına çıkacağını söyledi.

Eski eşi tarafından 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyen şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Müge Anlı'nın programına katılacağını söyledi. Karlı, "1,5 saat önce de Müge ile konuştuk. Konuları anlattım. Kendisi şu an tatile girdi ancak 3 hafta sonra programına katılacağım" ifadelerini kullandı.

"PARANIN HESABINI VERMELİLER"

Karlı "Bu paranın hesabını vermeliler. En azından benim gibi dolandırılan insanların olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim eski 2 tane eşi var zaten. Bunun sonu ne olur? En kötü nitelikli dolandırıcılıktan hapse girmiş olduğunuzu görürüm. Çünkü sizin yaptığınız bir çocuğun doğumunda takılan altınlarına kadar çalıp kadının her şeyini kullanıp bunu ailecek yapıp bunun içerisine herkes dahil. En azından tek taraflı konuşmamış oluruz. Ben hepsinin listesini vereceğim. Onlar da ya orada gelip konuşacak ya da telefonla bağlanacak" şeklinde konuştu.