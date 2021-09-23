ESKİ EŞİ BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ, TABANCAYLA KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETTİ

KONYA (DHA) - KONYA'da, inşaat işçisi Seyit D., boşandığı Gülşen B.'nin, barışma isteğini geri çevirmesi üzerine tabancayla kendi ayağına ateş etti. Yaralanan Seyit D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi Şehit Muhsin Kiremitçi Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Seyit D., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Gülşen B.'nin oturduğu eve gitti. Seyit D., eski eşine yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alan Seyit D., yanında getirdiği tabancayla kendisinin sol ayağına ateş etti. Kanlar içinde kalan Seyit D., ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından da Konya'ya sevk edilen Seyit D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.