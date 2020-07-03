Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satır ile öldüren sanık Yalçın Özalpay'ın yargılandığı davada karar... Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satır ile öldüren sanık Yalçın Özalpay'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski eşi Ayşe Tuba AArslan'ı satır ile öldüren sanık Yalçın Özalpay'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katılan sanık Yalçın Özalpay'ı "tasarlayarak veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA