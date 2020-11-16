Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı
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Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı

16.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:05

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçen günlerde yakalanan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçen günlerde yakalanan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Sezer, hakkındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu sonucunda Sezer'in tutuklanmasına karar verdi.

"FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sezer, geçen hafta Çankaya Ata Mahallesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Sezer'in üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkmıştı.

Örgütün "A5" kategorisinde yer alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde yer aldığı bildirilmişti.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde usulsüz dinleme konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza alan Sezer'in, 2015'te FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılma kararını protesto eylemlerine katıldığı belirlenmişti.

Sezer'in, kendisiyle irtibatlı örgüt üyelerini, üzerlerindeki mal varlıklarını üçüncü şahıslara devretmeleri konusunda yönlendirdiği kaydedilmişti.

Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı
Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı
Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı
Eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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