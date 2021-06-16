Son Dakika | Eski emniyet müdürü Salmaner'in yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberler: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in yargılanmasına bugün de devam edildi.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in yargılanmasına bugün de devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu olarak yargılanan Salmaner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Salmaner, Ankara'da yakalanmış ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı.

Esasa ilişkin savunma yapan Salmaner, son savunmasını duruşma salonunda yüz yüze yapmak istediğini belirterek, "Hiçbir fiziki eylemde bulunmadım. Dosyada da hiç bir delil yok, örgütsel faaliyet içerisinde yer almadım. Kaçma hazırlığım olmadı. Avukatımla bir kere görüşebildiğim için savunmamı hazırlayamadım. Duruşma salonunda yüz yüze olarak son savunmamı yapmak istiyorum. Şuan da söyleyecek pek bir şey yok" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın talebini değerlendirerek, gelecek duruşmada sanığın savunmasını salonda yapabilmesi için cezaevine yazı yazılacağını ve mümkün görülürse sanığın duruşma salonuna getirileceğini söyleyerek duruşmayı 30 Haziran tarihine erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı