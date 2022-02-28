Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonları Ülkelerini Savunuyor - Haberler

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Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonları Ülkelerini Savunuyor

DailyMotion.com - Güncel
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Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu. Klitschko, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu kardeşi Wladimir Klitschko gibi ülkesini savunuyor bugünlerde.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu. Klitschko, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu kardeşi Wladimir Klitschko gibi ülkesini savunuyor bugünlerde. Klitschko'nun Ruslara çağrısı var.

DailyMotion.com - Güncel

Wladimir Klitschko, Kiev, Boks, Güncel, Haberler

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