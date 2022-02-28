Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonları Ülkelerini Savunuyor
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Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu. Klitschko, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu kardeşi Wladimir Klitschko gibi ülkesini savunuyor bugünlerde.
Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu. Klitschko, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu kardeşi Wladimir Klitschko gibi ülkesini savunuyor bugünlerde. Klitschko'nun Ruslara çağrısı var.
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