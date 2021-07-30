Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski Dışişleri Bakanlarından Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanlarından Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş hayatını kaybetti. Güneş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aile yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

İlyas Salman fenalık geçirdi

Cenaze namazına katılan isimlerden biri de oyuncu İlyas Salman oldu. Salman, cenaze namazının başlamadan kısa bir süre önce sıcak havanın da etkisiyle fenalık geçirdi. Yanında bulunanların yardımıyla bir banka oturtulan Salman için sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salman bir süre sonra kendine geldi.

Güneş'in naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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