Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Vural Bayazıt son yolcuğuna uğurlandı

02.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:54

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Vural Bayazıt son yolcuğuna uğurlandı.

1 Ocak Cuma günü sabaha karşı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt için cenaze töreni düzenlendi. 1'inci Ordu Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Bayazıt'ın naaşı Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli askerler, Bayazıt ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vural Bayazıt için dua edildi. Bayazıt'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Vural Bayazıt'ın eşi Kanat Bayazıt, kızları Nilden Bayazıt Postalcı ve Meltem Bayazıt Tepeler ile cenaze törenine katılanlar top arabasının arkasından yürüdü. Vural Bayazıt Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA