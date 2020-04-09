Eski danışmanıyla yeniden anlaştı
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Edis, Magazin

Eski danışmanıyla yeniden anlaştı

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni single'ı için oldukça emek veriyor. Son dönemde medyada oldukça az yer alan Edis, yeniden zirveye çıkmak için eski danışmanıyla da anlaşmaya vardı.

09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Eski danışmanıyla yeniden anlaştı

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü yeni single'ı için oldukça emek veriyor. Son dönemde medyada oldukça az yer alan Edis, yeniden zirveye çıkmak için eski danışmanıyla da anlaşmaya vardı. 'Perişanım' adını verdiği single'ının iletişim danışmanlığı konusunda Mina PRoduction'la el sıkıştı. 2 yıl önce Edis'in kaşesini katlayan, reklam filmleriyle birlikte Altın Kelebek almasında başrolü oynayan Batuhan Özkardeşler'le yeniden anlaşmaya varan Edis'in bu çalışması, Özkardeşler'e ait Mina PRoduction'ın instagram hesabından duyuru yapılmasıyla ortaya çıktı. Akabinde Edis'te kendi story'sinde duyuruyu paylaştı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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