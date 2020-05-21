Eski çınarlar eski bayramları anlattı
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Eski çınarlar eski bayramları anlattı

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde yaşları 65 ile 93 arasında değişen kişiler bayram anılarını anlattı.

Eski çınarlar eski bayramları anlattı
21.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:39

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde yaşları 65 ile 93 arasında değişen kişiler bayram anılarını anlattı. İznik Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bayrama evlerinde girecek olan eski çınarları klip haline getirdi. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Türkiye'de 2 ayı aşan süredir etkili olan korona virüs salgını birçok organizasyonun yanısıra, dini ve milli bayramların toplu olarak kutlanmasına engel oldu. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif-in büyük bir bölümünü evlerinde geçiren Türkiye bayrama da evinde giriyor.

İznik Belediye Başkanlığı ilk kez bu şekilde yaşanacak Ramazan Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. Sosyal medya da paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gören klipte İznik'e bağlı Müşküle Mahallesi'nden Ergün Aktaş (76) ve Mahmuriye Aktaş (80) Göllüce Mahallesi'nden Zeliha Kutlu (93) ve İnikli Mahallesi'nden Şükrü Kaya (78) ile Fatma Kaya (65) bu süreçten duydukları üzüntüyü dile getirerek eski bayramları anlattılar. Klipte ayrıca vatandaşların evde kalmaları, bayramda sevdiklerini telefon ile aramaları ve bu bayramda ziyaretlere ara verilmesi konusunda temennilerde bulundular. Büyüklerin verdiği bu mesajlar vatandaşlar tarafından ilgi görürken, klip ise büyük beğeni topluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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