Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
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Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın (74) cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın (74) cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

Özpolat için Bakırköy Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özpolat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığolu ile CHP milletvekili ve partililer katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Bülent Kerimoğlu, cemevinin yapılmasında Özpolat'ın büyük katkıları olduğunu söyledi.

Törenin ardından Mehmet Ali Özpolat'ın cenazesi Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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