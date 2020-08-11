Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
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Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi

Eski CHP'li bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 20 Temmuz'da kurduğu Yenilik Partisi'nin, 9 Ağustos'ta yapılan Kurucular Kurulu ilk toplantısında oy birliğiyle Yenilik Partisi'nin Genel Başkanı seçildi.

11.08.2020 08:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:37

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Öztürk Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Yenilik Partisi'nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DİRİLİŞİN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEĞİZ"

İl ve ilçe teşkilatlarını ocak ayı itibarıyla tamamlayıp seçime girme yeterliliği kazanacaklarını kaydeden Yılmaz, partisinin ülke çapında bir halk hareketine dönüşeceğini savundu.

Yılmaz, "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Öztürk Yılmaz
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi

Manşet

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