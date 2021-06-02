Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı iddiası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Baykal, ''CHP birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır.'' sözleriyle iddiaları yalanladı.

Basında yer alan bazı haberlerde Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partinin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni bir parti kuracağı iddiası ortaya atılmıştı. Prof. Dr. Aslı Baykal'ın eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grupla Anadolu turuna çıkmaya hazırlandığına da değinilmişti.

ASLI BAYKAL, İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aslı Baykal iddiaları yalanladı. Baykal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Basın organlarında yeni bir parti kuracağım yönünde sık sık çıkan haberler dolayısıyla bir açıklama yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizin kurucusu Atatürk'ün kurduğu büyük bir misyon partisidir. Hiç şüphe yok ki, Cumhuriyeti kuran partidir. CHP'nin misyonu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız bir devlet olarak yaşatmaktır. Ben kendisini bu büyük ideale adamış bir ailenin, bir babanın kızıyım. Deniz Baykal'ın kızıyım.

PARTİDEN AYRILMAYACAĞINI BELİRTTİ

Akademik kariyerimin ardından yaşamımın bu anında ve gelecekte bu büyük mirasın sarsılmaz savunucusu olacağımdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Ülkemizin büyük tehditlerle yüz yüze olduğu bir süreçten geçiyoruz.

Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP'dir. Bu nedenle, hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır.''