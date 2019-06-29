Eski Blizzard Başkanı, World Of Warcraft'ın Devam Oyunu Hakkında Konuştu

World Of Warcraft, hala çok fazla oyuncunun oynadığı ve diğer çoğu MMO'nun imrendiği bir oyun. Yıllar öncesinde şirketin WoW için "Titan" adını verdikleri potansiyel bir devam oyunu üzerinde çalıştıklarını duymuştuk ancak oyun hakkında daha fazla bir şey duymadık ve öylece çöpe atıldı.

Blizzard'ın eski başkanı Mike Morhaime, Barselona GameLab'da yaptığı bir röportajda Titan'ın neden iptal edildiği sorusuna "Açıklamaya hazır olmadığımızı düşündüğümüz veya yayınlayacağımızdan emin olmadığımız oyunları açıklamamak için gerçekten çok uğraştık. Titan, gelecek nesil için yapmak istediğimiz bir devam oyunuydu. Üst düzey geliştiricilerimizin birçoğunu bu projeye dahil etmiştik ancak bir yerlerde çuvalladık." şeklinde cevap verdi.

Blizzard'ın World of Warcraft için bir devam oyunu planlayıp planlamadığı konusunda bir bilgimiz yok. Oyun yaşlanmaya başlasa da popülerliğinden çok şey kaybetmediği göz önünde bulundurulduğunda, şirketin planlarının ne yönde olduğunu söylemek zor.