Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
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Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KARTEPE Belediyesi ve Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez (56), Kartepe'de düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

KARTEPE Belediyesi ve Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez (56), Kartepe'de düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Kocaelispor'da ve Kartepe Belediyesi'nde başkanlık yapan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri nedeniyle dün akşam tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Kartepe Arslanbey Şefkatiye Camii'nde öğle vakti Üzülmez için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, eski milli futbolcu İbrahim Üzülmez, milletvekilleri, belediye başkanları, eski belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile Üzülmez'in ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi
Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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Eski belediye ve kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi - Haberler
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