Eski Belediye Meydanı Genişletme Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kent merkezinde genişletilme çalışması yapılan eski belediye meydanında inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski belediye meydanının yanında bulunan 2 binanın yıkım çalışmalarının tamamlandığı alan peyzaj çalışmalarının ardından meydan olarak kente kazandırılacak.

Polat, yıkım çalışmalarının tamamlandığı meydanı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malatya'nın tarihi, kültürü ve sosyal dokusu ile eşsiz güzellikleri olan bir şehir olduğunu belirten Polat, "Yapacağımız bu çalışma ile Malatya merkezine modern ve nezih bir meydan kazandıracağız. Yürüdüğümüz her cadde, sokak bizlerde güzel anılar bıraktı. Büyükşehir süreciyle şehrimiz büyümeye ve güzelleşmeye sürecini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın şehrin kalabalığından, trafiğinden kısa sürede olsa uzaklaşması için yeşil alanlar oluşturduk ve mesire alanlarını geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Kent meydanı yapmak için mevcut alanın yanındaki yapıları yıktıklarını aktaran Polat, mevcut ağaçları koruyarak, yer zemini, kent mobilyaları ve peyzaj öğeleri ile daha nezih ve güzel bir meydan yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA