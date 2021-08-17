Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki

Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik Vezirhan'ın bir önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, başkanlık yaptığı dönemde yapılan kıl çadır tesisinin satılmasına tepki göstererek, "Biz o kıl çadırı kuruncaya kadar tüm personel ile birlikte Vezirhan'ın simgesi sembolü haline getirmek için gecemizi...

Bilecik Vezirhan'ın bir önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, başkanlık yaptığı dönemde yapılan kıl çadır tesisinin satılmasına tepki göstererek, "Biz o kıl çadırı kuruncaya kadar tüm personel ile birlikte Vezirhan'ın simgesi sembolü haline getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık, emek harcadık ter döktük. O tesisi nasıl satarsın" dedi.

Vezirhan Belediyesi Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde "2015 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Alanı" projesi kapsamında 3 adet işletme tipi kıl çadır yapılmıştı. Belediye tarafından çeşitli işletmecilere kiraya verilen tesis 3 milyon 100 bin muammen bedeliyle 20 Ağustos günü saat 11.00'da Vezirhan Belediyesi Hizmet Binasında açık artırma usulü ihaleye çıkacak. Bu ihale kararı sonrası MHP'li Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a tepki gösteren bir önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Biz o kıl çadırı kuruncaya kadar tüm personel ile birlikte Vezirhan'in simgesi sembolü haline getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık, emek harcadık ter döktük. Yaklaşık iki buçuk senedir yapılan işlere sözümüz yok ama hazır olan bir şeyi Vezirhan'a uzun yıllar kira ve gelir getiren tesisi nasıl satarsınız. Bir seferde 3 milyon parayı alırsın, harcanır biter ama o tesis senelerce belediyemize kira getirisi olacaktı. Tesisi satmakla madem ticaret yapmak istiyorsun, gerçi belediyeler ticari kafa ile yönetilmez ama belediye halka hizmet anlayışı ile yönetilir. İstasyon mahallesinde bulunan arsaya yap konutları vatandaşa sat parayı oradan kazan. Ama ihale ederek yap. Eğer o güzelim tesisi satarsan verdiğim oy da hakkımda helal olmasın" dedi. - BİLECİK

Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki
Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki
Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak İlham Aliyev Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski belediye başkanından kıl çadır tesisinin satılmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 00:16:47. #1.16#

title