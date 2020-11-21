Eski Belediye Başkanı Şanal'dan Bilecik ziyareti

Erzincan'in eski Kemah İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Şanal bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi2009-2014 yılları arasında Kemah Belediye Başkanlığı yapan, 2018 yılı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müşavirlik görevine getirilen, şu an eski Başbakan...