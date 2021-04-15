Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan, bu sözlerle veda etti

Dün hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için önce TBMM'de tören düzenlendi, daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde beraber çalıştık. Tabi Yıldırım beyin gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi. Bu tevazusundan hiçbir an sapmadı." dedi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

İLK TÖREN MECLİS'TE DÜZENLENDİ

Akbulut için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut'un ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafından platforma getirilirken Yıldırım Akbulut'un özgeçmişi okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Meclis'teki törenin ardından Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı.

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ TEVAZU İDİ"

Cenaze namazının kılınması ardından Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey, malum devletin birçok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Beyin gerçekten en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi; bu tevazusundan hiç bir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dua edildi. Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı