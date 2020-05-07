Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

Eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, özel bir hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Yılmaz'ın Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi. Özel bir hastanede yapılan ameliyatla beyindeki tümörün başarılı bir şekilde alındı.

YILMAZ'IN AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, SAĞLIĞI İYİ

Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı. Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.