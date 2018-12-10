Eski Baro Başkanı İlter Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli Barosu'nda 2004-2006 yıllarında baro başkanlığı yapan ve 70 yaşında vefat eden Eski Kocaeli Barosu Başkanı İlter Yılmaz için adliye binasında cenaze töreni düzenlendi.
Kocaeli Barosu'nda 2004-2006 yıllarında baro başkanlığı yapan ve 70 yaşında vefat eden Eski Kocaeli Barosu Başkanı İlter Yılmaz için adliye binasında cenaze töreni düzenlendi.
Adliyede düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve avukatlar katıldı.
Törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi Fevziye Camsi'nde kılınan öğle namazının ardından Maşukiye Mezarlığı'na defnedildi.