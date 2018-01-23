Eski Bakanlardan Lütfi Doğan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski bakanlardan Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

ANKARA - Eski Devlet Bakan Lütfi Doğan için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakan Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Doğan için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki camiinde namaz kılınacak ve Doğan'ı cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Doğan 1927 yılında Ermenek'te doğdu. Doğan Suriye Üniversitesi'nde ihtisasını yaptıktan sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Doğan Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulunmuştu. 1977 seçimlerinde Malatya milletvekili olarak TBMM'ye geldi. 40.-42. hükümetlerde Devlet bakanlığı görevini yaptı.