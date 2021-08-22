Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum

Milli Eğitim eski bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Ziya Hoca iyi mi?" sorularına, "Çokça duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. İyiyim çok şükür. Bitirilmemiş kitaplar, yarım kalan yazılar, gidilmemiş yollar, keşfedilmemiş şeyler, öğrenilecek, deneyimlenecek ve uygulanacak ne çok yenilikle yeniden buluştum" yanıtını verdi.