Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören

Kaynak: DHA

ANKARA'da böbrek rahatsızlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner (83) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Ankara'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Yücel Seçkiner, 5 gün önce böbrek rahatsızlığı şikayetiyle özel bir hastanede tedaviye alındı. Ancak, Seçkiner 2 gün önce hastanede yaşamını yitirdi. Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Seçkiner'in ailesi ile birlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski ve yeni milletvekilleri katıldı. Törende Seçkiner'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Seçkiner'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.YÜCEL SEÇKİNER KİMDİR?Yücel Seçkiner 05.08.1936 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından Kara Harp Okulu'ndan ve devamında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. Almanya'da Köln Spor Akademisi'nde öğrenim ve Hava Kuvvetleri Lisan Okulu'nda İngilizce kursu gördü. Jandarma subay- astsubay okullarında öğretim görevlisi ve öğretim kurul başkanlığı görevlerinde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Seçkiner, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Üyeliği, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Genel Başkanlığı görevleri yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 'Üstün Liyakat Madalyası', 1991 Uluslararası Güreş Federasyonu FILA Üstün Altın Yıldız Nişanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Eğitim Şerit-Rozet ve Beratı ödülleri sahibidir. 1984 yılının en başarılı bürokratı ve 1997 yılı Devlet Adamı ödülüne layık görüldü. Sporcu olarak 35 kez milli olan Seçkiner, 22 spor dalında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahiptir. Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takım Antrenörlüğü, Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü görevlerinde bulundu. 19'uncu ve 20'nci dönemlerde de milletvekilliği yapan Yücel Seçkiner, 55'inci hükümette devlet bakanı olarak görev aldı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri'nde Ankara ANAP milletvekili seçilerek Meclise yeniden girdi. 21'inci dönem TBMM'de Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Başkanvekili olarak görevler yaptı.- Ankara