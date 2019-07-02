Eski Bakan Çelik'in acı günü
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in hayatını kaybeden babası Hasan Çelik, toprağa verildi.
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in hayatını kaybeden babası Hasan Çelik, toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören Çelik'in (86) cenazesi, İpekyolu ilçesindeki Yukarı Norşin Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazına, Çelik'in ailesinin yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez, eski AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile vatandaşlar katıldı.
Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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