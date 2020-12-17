Eski Bakan Atila Sav, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, toprağa verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav'ın için Karşıyaka Camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Sav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu,TBB yönetim kurulu üyeleri ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal