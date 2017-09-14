Eski Bacanağının Yol Verdiği Alişan, Çağla Şıkel ile Yeni Bir Dizide Oynayacak

Alişan, Eda Erol ile ayrılınca ATV'de yapacağı programdan da olmuştu. Alişan'ın eski bacanağı Ali Özbir nişan bozulunca programı da iptal etmişti. Ünlü türkücü yeni ekmek kapısını buldu.

KANAL D EKRANLARINDA YER ALACAK

Cennet Mahallesi dizisinin ikilisi Çağla Şikel ve Alişan "Sarı Melekler" dizisinde buluştu. Dizi Kanal D ekranlarında yer alacak.

İşte Sarı Melekler'in konusu:

Deniz Çelebi ve Levent Gürkan'ın yöneteceği "Sarı Melekler" dizisinde son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alişan, taksici Metin rolüne hayat verecek. Kendisinin dürüst kişiliğine tamamen zıt olan kardeşi Çetin'le aynı durakta taksicilik yapan Alişan'ın eşi Füsun'u ise Hande Katipoğlu canlandıracak. Dizide gözü eşinden başkasını görmeyen Alişan'ın Bilge adında bir de kız çocuğu olacak.