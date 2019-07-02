Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor

ŞANLIURFA'da, eski ayakkabıların satışa çıkarıldığı Kunduracı Pazarı, dar gelirli ailelerin ve Suriyelilerin yüzünü güldürüyor. Eski ayakkabıların yenisiyle değiştirildiği pazarda 10 liraya dahi ayakkabı bulunabiliyor.

Tarihi ve kültürel yapılarıyla ön palana çıkan, bu yönüyle her yıl çok sayıda yeri ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da bulunan Kunduracılar Pazarında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kentte gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kırsal mahalleden şehir merkezine gelen dar gelirli aileler, bütün ayakkabı ihtiyacını bu pazarda karşılıyor. Pazarda, yeni ayakkabıların yanı sıra az kullanılmış ve tamir edilerek yenilenmiş ikinci el ayakkabıya ulaşmak mümkün.

Pazardaki yoğunluktan memnun olan esnaflardan Emin Çimen, "Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan her bütçeye uygun ayakkabı satışını yapıyoruz. Ayakkabılarımızın çoğu ikinci el onları önce tamir ve bakımını yapıyoruz. Daha sonra tezgahta satıyoruz. Bu sattığımız ayakkabıları çoğunlukla tarım ve inşaat işlerinde çalışanlar alıyor. Çünkü ağır işte çalıştıkları için ayakkabıları dayanmıyor. Buradan ayakkabı almak onlara daha hesaplı geliyor. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar hem de alıcıların yüzü gülüyor" dedi.

Kaynak: DHA

- Şanlıurfa