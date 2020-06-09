Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
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Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı

Antalya'da eski avukat Mehmet Ali Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. 15 gündür haber alınamadığı belirtilen Yılmaz'ın ölümü, PTT kuryesinin kendisine kargo getirdiği sırada, kapıdan gelen kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.

09.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:14

Antalya'da, postacının kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine girilen evde, 2 haftadır kendisinden haber alınamayan avukat Mehmet Ali Yılmaz'ın (56) cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 1'nci katında oturan 56 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz'ın evine bugün saat 16.00 sıralarında PTT kuryesi kargo getirdi. Zili çalan personel, kapıyı açan olmaması ve içeriden kötü koku gelmesi üzerine durumu yakın bölgedeki bulunan mahalle muhtarına bildirdi. Mahalle muhtarının yakınlarına haber vermesinin ardından cep telefonuyla da ulaşılamayan Yılmaz için, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Odasındaki kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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