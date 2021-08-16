Eski aşkını tek kalemde sildi!

Bir süre önce Ben Affleck ile aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lopez, eski sevgilisi Alex Rodriguez ile olan bütün fotoğraflarını Instagram'dan sildi. İşte detaylar...

2000'lerin başında en gözde çift olarak tüm dikkatleri çeken Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıllık bir aradan sonra yeniden bir araya gelmeleriyle gündemde.

Lopez, Affleck'ten önce eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile uzun soluklu bir ilişki yaşıyordu. Ancak çift, önce düğün tarihlerini erteledi ardından da ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı da 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck'e dönerek dikkatleri çekti.

Lopez'in Affleck ile aşkı yeniden alevlense de Rodriguez ile olan fotoğraflarını hala sosyal medyadan silmemişti.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Jennifer Lopez sonunda sosyal medya hesaplarında temizliğe giderek Rodriguez ile olan fotoğraflarını sildi. Buna, J. Lo'nun "This Land Is Your Land" ve "America the Beautiful" şarkılarını seslendirdiği Başkan Joe Biden'ın göreve başlama töreni sırasında eski sevgililerin birlikte çekilmiş fotoğrafları da dahil.

Lopez, Instagram'dan Rodriguez'i takip etmeyi de bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin