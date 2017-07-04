Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Gencer Açıklaması

Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, kendi döneminde menajerlere ödenen paralarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Gencer, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Menajerlere kendi döneminde fazla para ödendiği" yönünde basında yer alan haberlere tepki göstererek, Antalyaspor camiasının başarısının gölgelenmeye çalışıldığını dile getirdi.



Hen zaman Antalyaspor'un menfaatini gözettiğini anlatan Gencer, eski yönetim olarak bıraktıkları takımla başarılı bir sezon geçiren ve geçtiğimiz haftalarda en az Samuel Eto'o kadar başarılı Menez'i Antalyaspor'a kazandıran yönetime teşekkür etti.



Kendilerinin, bir önceki yönetimden 46 milyon lira borçla göreve başladıklarını kaydeden Gültekin Gencer, "Geçen yıl haziran ayında ise 9 milyon lirası mahsuplaşılacak rakam olmak üzere toplam 89 milyon lira borçla teslim ettim. Bu rakamlarda oynasa oynasa birkaç milyon oynar. Teslim aldığımız ve teslim ettiğimiz bilanço dönemi o günkü güncel ve aynı dönemdir. Bahsedilen 189 milyon liralık rakamın hiçbir şekilde karşılığı yoktur. Bu rakam tamamen hayal ürünüdür." dedi.



İddialarda, 3 yılda toplam 25 milyon lira menajerlik ve imza paralarından bahsedildiğini dile getiren Gencer, aksini hiçbir zaman iddia etmediklerini belirtti. Gencer, "Keşke mevcut yönetimin bir sezonda verdikleri menajerlik, imza parası ve bonservis ücretleri de yazılsa. İddia edilen menajerlik ve kulüp hesaplarıyla ilgili hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur." diye konuştu.



"İspatlasınlar, kale kapısında kendimi asarım"



Gencer, teknik direktör Yusuf Şimşek'e 450 bin lira ödendiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bunun karşılığında ise Rıza Çalımbay ile ilgili kaç para menajerlik ücreti ödendiğinin de kamuoyu ile paylaşmasını istiyorum. Yusuf Şimşek'e teknik direktörlüğünün ikinci ve üçüncü yılında bu paranın ödendiğini ispatlasınlar, kale kapısında kendimi asacağım." ifadelerini kullandı.



Kendileri döneminde hiçbir Türk futbolcuyla avro üzerinden sözleşme yapmadıklarını dile getiren Gencer, hiçbir bonservis ücreti, imza parası ve transfer ücretinin gizlenmediğini vurguladı.



"Dünya devi" Samuel Eto'o'yu da menajer ve avukat paraları dahil bir milyon avroya transfer ettiklerini hatırlatan Gencer, bonservis ve imza parası da ödemediklerine dikkati çekti.



İddialarla ilgili, "El insaf, küme düşmüş takımdan 300 bin avro menajerlik ücreti ile futbolcu alıyorlar, kimse konuşmuyor. Biz yıldız alınca herkes çamur atıyor." diye konuşan Gencer, başkanlığı dönemindeki 3 yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira geçmiş dönemin vergi borcunu ödediklerini kaydetti.