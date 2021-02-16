Eski Anayasa Raportörü Can: 1921 Anayasası deyince ürpermeye başlıyorum; yeni anayasa diyenlerde...

Eski Anayasa Raportörü Prof. Dr. Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan ve Cumhur İttifak'ın hemfikir olduğu anayasa değişikliği tartışmaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 1921 Anayasası mesajı, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' tanımının anlamı ve Türkiye'deki mevcut sistemde...

Eski Anayasa Raportörü Prof. Dr. Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan ve Cumhur İttifak'ın hemfikir olduğu anayasa değişikliği tartışmaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 1921 Anayasası mesajı, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' tanımının anlamı ve Türkiye'deki mevcut sistemde bir anayasa değişikliğinden neler çıkabileceği üzerine Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Kaynak: DailyMotion.com