Eski Anayasa Raportörü Can: 1921 Anayasası deyince ürpermeye başlıyorum; yeni anayasa diyenlerde...
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Eski Anayasa Raportörü Can: 1921 Anayasası deyince ürpermeye başlıyorum; yeni anayasa diyenlerde...

16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:51

Eski Anayasa Raportörü Prof. Dr. Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan ve Cumhur İttifak'ın hemfikir olduğu anayasa değişikliği tartışmaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 1921 Anayasası mesajı, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' tanımının anlamı ve Türkiye'deki mevcut sistemde...

Eski Anayasa Raportörü Prof. Dr. Osman Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan ve Cumhur İttifak'ın hemfikir olduğu anayasa değişikliği tartışmaları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 1921 Anayasası mesajı, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' tanımının anlamı ve Türkiye'deki mevcut sistemde bir anayasa değişikliğinden neler çıkabileceği üzerine Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Eski Anayasa Raportörü Can: 1921 Anayasası deyince ürpermeye başlıyorum; yeni anayasa diyenlerde...

Kaynak: DailyMotion.com

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