Eski Alaska valisi Sarah Palin New York Yüksek Mahkemesi'ne geldi
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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Eski Alaska valisi Sarah Palin'in mahkemeye gelişi NEW YORK - Eski Alaska valisi Sarah Palin, New York Times'a karşı açtığı iftira davasının duruşmasına katılmak üzere New York Yüksek Mahkemesi'ne geldi.
Eski Alaska valisi Sarah Palin'in mahkemeye gelişi NEW YORK - Eski Alaska valisi Sarah Palin, New York Times'a karşı açtığı iftira davasının duruşmasına katılmak üzere New York Yüksek Mahkemesi'ne geldi.