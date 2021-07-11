Eski AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Ali Kara, vefat etti
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Eski AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Ali Kara, vefat etti

Eski AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Ali Kara, vefat etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda AK Parti'nin eski ilçe başkanlarından Ali Kara hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda AK Parti'nin eski ilçe başkanlarından Ali Kara hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Ali Kara (53), 2 gün önce beyin kanaması geçirdi. Söke Fahime Karagöz Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın cenazesi, Hanım Camisinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Sadettin Yücel, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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