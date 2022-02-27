Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi - Haberler

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Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Sekreter Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin toprağa verildi.

Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Sekreter Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin toprağa verildi.

Antakya Mezarlık Kompleksinde düzenlenen cenaze törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşil de katıldı.

Kılınan namazın ardından İsmet Ergin'in cenazesi Hatay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Recep Dağdelen/İHA)

Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sadullah Ergin, Adalet Bakanı, Deva Partisi, Hatay, Güncel, Haberler

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