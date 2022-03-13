Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA - Betül Yürük - Güncel
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Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı.

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı.

Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Barack Obama, Twitter, Güncel, Haberler

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