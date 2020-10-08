Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'da, ayrıldığı eşi ile telefonda tartışan bir tartışan bir şahıs, pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.