Eşinin vurduğu Semra: Silah tutukluk yaptığı için yaşıyorum

BURSA (DHA) - BURSA'da, boşanma davası açtığı eşi Semra Maraz'ı (57) tabancayla vurarak yaralayan Hayrettin Maraz'ın (60) yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Semra Maraz, "Yaralandıktan sonra, aracın içerisine girdim. Bu sırada tetiğe bir kez daha bastı. Allah'tan tabanca ateş almadı. Aksi halde ölmüştüm" dedi.

Olay, 1 Ağustos günü Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Semra Maraz, yanında kaldığı kızı, damadı ve torununun gözü önünde kendisine boşanma davası açan eşi Hayrettin Maraz'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun omzuna isabet ettiği Semra Maraz kanlar içinde yere yığıldı. Maraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hayrettin Maraz ise yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Maraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.