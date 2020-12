Eşinin şiddet uyguladığı iddia eden kadın: Dışarıda olduğu sürece can güvenliğim yok

EŞİNDEN şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medyadan yardım isteyen Fatma Sena Arslan (24), eşinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından konuştu. Arslan, "Dışarıda olduğu sürece can güvenliğim yok" dedi.

EŞİNİN SERBEST KALDIĞINI BABASINDAN ÖĞRENDİ

Pazar günü sosyal medyadan yayınladığı görüntüyle eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Fatma Sena Arslan, yardım istedi. Yapılan paylaşım üzerine polis ekipleri kadının boşama aşamasında olan eşi Özgür Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan koca, daha sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eşinin serbest bırakıldığını babasından öğrenen genç kadın, yeniden sosyal medyadan yardım istedi. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Arslan, can güvenliğinden şüphe ettiğini söyledi.

"EVLİLİĞİMİZİN İLK ZAMANLARINDAN BERİ ŞİDDET VARDI"

Eşinden şiddet gören Fatma Sena Arslan, "Bizim evliliğimizin ilk zamanlarından beri şiddet vardı. Sürekli tartışma halindeydik, anlaşmazlık oluyordu. Daha sonra kovid-19 sebebiyle dükkanımızı kapattık. Eşim sürekli evde bulununca daha fazla madde kullanmaya başladı. Bu da onun beynini bitirdi. Olmayan şeyler görmeye, kafasındaki şeyleri gerçek sanmaya başladı. Şiddet o zaman çoğaldı ben hiç görmediğim kadar şiddet gördüm. Kendisini aldattığımı düşündü. Aylarca evdeydim, onun yanındaydım. Onu aldattığımı düşündürecek hiçbir şey yoktu. Ona karşı olan sevgimi ve ilgimi herkes farkında. Kafasında kurdu; 'gençsin, güzelsin, sen beni aldatıyorsun' dedi, dövdü. ya ellerim ayaklarım bağlı ya da boynumda tornavida…" dedi.

"ÖZ BABAM ONUN EVİNE YERLEŞTİ"Sena Arslan, "Bu baskı hep devam etti. Daha sonrasında kurtulup kadın sığınma evine yerleştim. 4 ay oğlumla birlikte kadın sığınma evinde yaşadım. Daha sonra ailemle yaşadığım süreçte ailemi de tehdit etti. 'Sizi de öldüreceğim, Sena'yı da öldüreceğim' diye. Sonrasında ise kendi öz babam onun yanına gitti. Babamla bir kavga ettik bunu da açıklayacağım. Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü. Asla da yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Babamın gitme sebebini daha önce hiç açıklamamıştım. Babam bana el kaldırdı. Şu an kendisi bize iftira atmaya başlamış. Şikayetçi olacakmış. Kendisinden de korkmuyorum, uzaklaştırma kararı da çıktı zaten. Sebebi de bana el kaldırdı, beni yapmadığım şeylerle suçladı. Ben 'elini indir' deyince indirmedi ben de babama saldırdım. Çünkü babam da olsa kimseden fiske yemeye gücüm yok. Kendisine bunu yaptım. Kendisi de annemden boşanacağını gitmek istediğini söyledi. Kalacak yer bulamadığı için eşimin yanına yerleşmiş. Benim için adliyelerde koşturan kendisiydi. Neden böyle bir şey yaptığını sorunca; 'kalacak yerim yoktu bana kapısını açtı' dedi. Şu anda işkence gördüğüm evde eşimle birlikte yaşıyor. Hatta dün arayıp eşimin çıktığını kendisi haber verdi" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAN SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM"

Sosyal medyadan sesini duyurmak istediğini söyleyen Arslan, "Çünkü hiçbir şey ilerlemedi. Ne mahkeme görüldü, ne de ceza aldı. Hala tehdit altındaydım 'seni öldüreceğim', 'seni dağa kaldıracağım' diyordu. Sosyal medyadan sesimi duyurunca herkes bana ulaştı. Şu an günlerdir kapımda polis var, ben bakkala dahi polisle gidiyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Serbest bırakıyor ama ya gelse. İki tane polis olması neyi değiştiriyor ya onlara da zarar verirse, ya bana zarar verirse, ya oğluma zarar verirse. Şu an dışarda olduğu sürece can güvenliğim yok" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol DEĞİRMENCİ – Şahin BOZKURT