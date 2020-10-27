Eşinden şiddet gören engelli koca polise sığındı
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Eşinden şiddet gören engelli koca polise sığındı

27.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:20

Antalya'da, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan yürüme engelli Ayhan Gül, polise sığındı. Gül, imam nikahlı eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle imam nikahlı eşinden şikayetçi oldu.

Olay Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül'ün imam nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül'ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM

27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat'tan Side'ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül "Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat'a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda imam nikahı yaptık. İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu. Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı. Bir çok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim" dedi.

Eşinden şiddet gören engelli koca polise sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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