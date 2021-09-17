Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan 'pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum - Haberler
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Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan "pes" dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de cezaevinden yaklaşık 4 ay önce çıkan bir kişi, öğle yemeğinde çalıştığı marketten eve gelmediği için eşinin ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek ateşe vermişti. Suçlamaları kabul etmeyen 29 yaşındaki şahıs, polise verdiği ifadede "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dedi.

Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 31 Ağustos gününde "Yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu bulundurmak" dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darbetti. Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.

Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan 'pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİREREK YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., önce olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi süren Fatma E., daha sonra ifadesini değiştirerek, eşi tarafından tehdit edildiğini aktardı. Bunun üzerine Veysi E., önceki gün gözaltına alındı.

"NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Veysi E.'nin ifadesinde "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan anne ile oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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 Kıskançlık krizine giren koca, eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı

Kıskançlık krizine giren koca, eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
/beğendim
/alkışladım
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/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
oguz koçak :bu zulmü ancak insanlıktan nasıbını almayan bir yaratık yapar cocugun sucu ne 1.5 yaşında ALLAH tan kork ya ALLAH tan kork vicdan merhamet seni zaten terk etmiş ALLAH belanı versin inşallah
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Haber: Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan 'pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum - Haberler
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