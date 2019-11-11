Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Eşi, oğlu ve kızını siyanürle zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek, bıraktığı 2 sayfalık mektupta "Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi" ifadeleri yer aldı.

11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:52
Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Antalya'da siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümü ortaya çıktı.

MEKTUBA POLİS EL KOYDU

Selim Şimşek (36), eşi 'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu.

Ulaşılan mektupta, Şimşek şu ifadelere yer veriyor:

"Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi. Arkamızda kalanlar üzülecek, ağlayacak, sızlayacak sonrasında yavaş yavaş unutacaklar biliyorum. Çünkü büyükler her zaman söylerler 'Ne olursa ölene olur' diye. Bu söze istinaden canımdan bile çok sevdiğim eşim ve çocuklarımı bu kötü pis dünyada bırakamazdım. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım bir mucize gönder diye. Bugün gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı."

SUÇLADIĞI İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta borç listesinin yanı sıra bazı isimleri de tek tek yazarak suçladığı ileri sürüldü. Şimşek'in suçladığı isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

DUVAR ARKASINDAN İZLEDİLER

Öte yandan siyanürlü ölümün ardından Şimşek ailesinin cenazeleri, özel güvenlik önlemleri altında Erzurum Yakutiye'de toprağa verildi. Cenazeyi yıkamak için gelen imamlara özel kıyafet giydirildi. Cenazeler, 6 metre derinliğindeki özel mezarlığa iple indirilirken, cemaat defin işlemlerini duvar arkasından izledi.


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HABER YORUMLARI (23)

  • AHMET KAYA:
    işte sevgili devlet büyükleri bir birinizi yiyorsunuz o rant benim bu ihale benim diye olan yine garibana oluyor farkın da degilsiniz yazık sizlere şe düşdüğümüz hallere yazık
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  • ADINIZI YAZIN:
    siyanür yasaklanmalı türkiye de satılmaması lazım satanlara cinayet suçu kadar hapis cezası verilmesi lazım uyusturucu satanlara 10 yıla kadar hapis var ama siyanür uyuşturucudan daha beter
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  • AA:
    ah ah keşke yapmasaydın. İntihar etmek Allah göstermesin. Sen neyse ama çocuklar onların vebalini nasıl kaldıracaksın. Hem bu dünyanı hem Ahir dünyanı yaktın. Sözün bittiği yer, Allah kimseye vermesin böyle bir durumu.
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  • ASLI:
    Yazık :::::::::::::::( nasıl bu hale geldik ALLAH affetsin, sebep olanlar kendilerini sorgulasın bakalım, vicdanları rahatmı. . . .
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  • KRALEX:
    COCUKLARA NASIL KIYDIN BEE :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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