Şartlı tahliyeyle hapisten çıkan adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
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Şartlı tahliyeyle hapisten çıkan adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti

Şartlı tahliyeyle hapisten çıkan adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de 62 yaşındaki adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha önce de eniştesini öldüren adamın 27 yıl cezaevinde kaldığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği belirtildi.

Dün öğle saatlerinde Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdulkadir Pulent (62), eşi Emine Pulent'i köyün dışında bulunan kendilerine ait üzüm bağına götürdü. Burada Abdulkadir Pulent, tartıştığı eşi Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü.

KÖYLÜLER DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Olayın duyulmasının ardından köylüler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı. Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürdü. Buradaki otopsi sonrası yakınları tarafından tesli alınan Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

27 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ

Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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