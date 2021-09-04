Şartlı tahliyeyle hapisten çıkan adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını kesti

Mardin'de 62 yaşındaki adam, üzüm bağına götürdüğü eşinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha önce de eniştesini öldüren adamın 27 yıl cezaevinde kaldığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl kadar önce şartlı tahliye edildiği belirtildi.