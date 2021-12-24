Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

O ANLAR KAMERADAŞanlıurfa'da, aile sağlığı merkezi bahçesinde Baran çiftinin öldüğü olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

ŞANLIURFA (DHA) - O ANLAR KAMERADA

Şanlıurfa'da, aile sağlığı merkezi bahçesinde Baran çiftinin öldüğü olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde; Meral Baran, 6 aylık çocuğunu aşı yaptırdıktan sonra pusete koyup eve gitmeye hazırlandığı sırada dışarıda bekleyen Mehmet Şah Baran ile karşılaşınca kaçmaya çalışırken eşinin tabancayla peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı. Meral Baran'ın düşmesinin ardından ateş etmeye devam eden Mehmet Şah Baran'ın daha sonra başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdiği görüntüler de kameraya yansıdı. Yaşanan olayın ardından Baran çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 6 aylık bebek ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.


Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada! Yerdeki kadına defalarca ateş etmiş

 EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title