Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 6 aylık çocuğunu aşıya götüren Meral Baran (21), sağlık merkezi çıkışında eşi Mehmet Şah Baran (28) tarafından tabancayla başından vuruldu.

ŞANLIURFA'da, 6 aylık çocuğunu aşıya götüren Meral Baran (21), sağlık merkezi çıkışında eşi Mehmet Şah Baran (28) tarafından tabancayla başından vuruldu. Eşini öldüren Baran, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, öğleden sonra Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeğini aşıya götüren Meral Baran, çıkışta kocasıyla karşılaştı. Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Şah Baran, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral Baran'ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah Baran daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baran çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

 Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

Son dakika haberleri! AVUKAT HÜSEYİN ERSAN ALİOĞLU'NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TAKİPSİZLİK

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title