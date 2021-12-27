Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş - Haberler
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Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş

Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'in (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmalarının sırrı çözüldü.

RİZE'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir'in (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmalarının sırrı çözüldü. İncelemede, Adem Özdemir'in eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Camiönü Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine önceki gün adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cansız bedenleri bulunan çiftin yanında tabanca da olduğu görüldü. Çiftin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ölüm nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemede, 2 boş kovan bulunan evde, Adem Özdemir'in eşi Nebahat Özdemir'i başından tabancayla vurup, öldürdükten sonra ağzına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Otopsi işlemleri süren çift, kentte toprağa verilecek.


Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş

Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş

Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş

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Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri

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