Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme
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Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme

20.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:57

İzmir'in Bayındır ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi basan Hüsnü T. iki çocuğunun gözü önünde eşi Serap T.'yi, kayınvalidesi Serpil Palalı'yı ve silah sesi üzerine yardıma gelen komşuları Hamza Kuzucuk'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Şahsın cinayetlerden bir saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde Azrail'in bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına "Az işim var, seni unuttum zannetme" notunu düştüğü görüldü.

Dün akşam saatlerinde Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelerek eşi Serap T. ile tartışmaya başladı.

ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Hüsnü T., yanında getirdiği av tüfeğiyle iki çocuğunun gözü önünde önce eşi Serap T.'ye, ardından araya girmeye çalışan kayınvalidesi Serpil Palalı'ya ateş açtı. Olay sonrası dışarıya çıkan Hüsnü T., silah sesleri üzerine eve doğru gelen komşusu Hamza Kuzucuk'a da ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- kızın yaşamını yitirdiği belirlerdi. Hamza Kuzucuk da kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne Serpil Palalı, kızı Serap T. ve komşuları Hamza Kuzucuk'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

3 kişiyi öldürüp, olay yerinden kaçan Hüsnü T. ise polis ekiplerince, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme

"AZ İŞİM VAR, SENİ UNUTTUM ZANNETME"

Cinayet zanlısı Hüsnü T'nin olaydan bir saat önce bir sosyal paylaşım sitesinde Azrail'in bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına "Az işim var, seni unuttum zannetme" notunu düştüğü görüldü. Ayrıca, cinayet zanlısının 1 gün önce de çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "Siz benim tek gerçeğimsiniz, bunu sakın unutmayın" ifadesine yer verdiği görüldü.

Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme
Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldüren caninin paylaşımındaki 'Azrail' detayı dikkat çekti: Az işim var, seni unuttum zannetme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
PİLOT: Adam olmayi beceremeyenin bir resmi daha
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