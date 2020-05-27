Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini bıçakladı
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Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini bıçakladı

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Beşir G. (25), eşini döverken araya giren babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini bıçakladı
27.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:31

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Beşir G. (25), eşini döverken araya giren babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,  Beşir G. ile eşi Kardelen G. (21) arasında uyuşturucu kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Beşir G., eşini darbetmeye başladı. Durumu gören komşuları, Beşir G.'nin babası Sabır (45) ile ağabeyi Fatih G.'ye (28) haber verdi. Beşir G., kendisini engellemek için eve gelen babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Beşir G., polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekipleri darbedilen Kardelen G. ile bıçakla yaralanan Sabır ve Fatih G.'yi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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