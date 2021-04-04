Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
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Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

KAYSERİ'de hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali A. (30), eve gelerek tartıştığı Irak uyruklu eşi F.A.'yı darbetti.

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KAYSERİ'de hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali A. (30), eve gelerek tartıştığı Irak uyruklu eşi F.A.'yı darbetti. Daha sonra sokağa çıkarak bıçağı boğazına dayayan Ali A'yı, polis ikna etti.

Olay, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 260 sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Irak uyruklu eşi F.A'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 ay önce uzaklaştırma kararı verilen Ali A., sabah saatlerinde eşiyle konuşmak için 2 katlı müstakil geldi. Ancak, genç kadın konuşmak istemediğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Ali A., F.A.'nın boğazını sıkıp darbetti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis geldi. Bu sırada polisi fark eden Ali A., mutlaktan aldığı bıçakla dışarı çıktı. Bıçağı boğazına dayayan Ali A., teslim olmayacağını ve kendine zarar vereceğini söyledi. Ali A., yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu polise teslim edildi. Ali A. daha sonra eşi ile birlikte merkezine götürüldü.


Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti
Eşini darbedip, boğazına bıçak dayayan genci polis ikna etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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